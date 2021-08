Terceiro salto na final, um autêntico voo para o ouro olímpico, o quinto da história de Portugal. Pedro Pichardo saltou 17,98 metros para o lugar mais alto do pódio no concurso do triplo salto, na madrugada desta quinta-feira (dia no Japão), que lhe valeu também o novo recorde nacional de Portugal.

Pichardo, de 28 anos, garantiu a quarta medalha lusa em Tóquio2020, num concurso em que começou com dois saltos de 17,61 metros, tendo depois tido dois nulos na segunda metade do concurso, mas que não fizeram abanar a liderança para a vitória.

O chinês Yaming Zhu (17,57 metros) e Fabrice Zango, que garantiu a primeira medalha de sempre para o Burquina Faso (17,47 metros), foram prata e bronze, respetivamente.