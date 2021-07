A seleção da África do Sul convocou três jogadores que atuam em Portugal para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Na lista final dos Bafana Bafana, versão olímpica, estão Lyle Foster, que tem contrato com o V. Guimarães, Luther Singh, com vínculo ao Sp. Braga, embora tenha jogado na última época no Paços de Ferreira, por empréstimo do lube minhoto, e ainda Thabo Cele, jogador do Cova da Piedade.