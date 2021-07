O lateral-esquerdo português Alexandre Cavalcanti viu o azar bater-lhe à porta a dois dias do início da participação da seleção de andebol nos Jogos Olímpicos.

O jogador foi dispensado quando já estava em Tóqui e para o seu lugar foi chamado Gilberto Duarte, que já está a caminho do Japão.

Uma entorse no tornozelo direito afasta assim o jogador do Nantes da competição, dando oportunidade a Gilberto Duarte, jogador do Montpellier e um dos mais consagrados andebolistas portugueses de participar na prova.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, Cavalcanti lamentou «o sonho tornado em pesadelo» e deixou uma mensagem de força aos companheiros.

«Momento muito difícil para mim que, sem opção, perco um dos momentos mais importantes para qualquer atleta. Boa sorte aos meus companheiros que seguem o sonho e que continuam a escrever esta bonita pagina do andebol português», escreveu Cavalcanti.

[artigo atualizado]