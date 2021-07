Uma organização de defesa dos direitos humanos do Irão «exigiu» ao Comité Olímpico Internacional (COI) que abra um inquérito a Javad Foroughi, atleta do Irão que conquistou uma medalha de ouro no tiro desportivo e que é acusado de pertencer a uma organização terrorista.

A United for Navid acusa Javad Foroughi, que se destacou no tiro com pistola de ar a 10 metros, em Tóquio, de ter pertencido à fação do Corpo Quds dos Guardas da Revolução, que têm um historial de assassinatos e violência extrema contra manifestantes no Irão, bem como na Síria.

«Atribuir uma medalha de ouro a um membro de uma organização terrorista é uma afronta a todos os atletas e aos ideais olímpicos, além de deixar uma mancha negra no COI», refere o comunicado da referida associação.

A associação humanitária United for Navid foi criada depois da execução do lutador iraniano Navid Afkari e, desde então, tem vindo a pedir punições desportivas para o Irão por violações aos direitos humanos e à carta Olímpica.

Na carta dirigida ao COI, a United for Navid exige a abertura imediata de um inquérito considerando que o organismo será «cúmplice na promoção do terrorismo e de crimes contra a humanidade» caso feche os olhos a este caso.

#United4Navid Campaign Official Demands an Immediate Investigation from the International Olympic Committee Ethics Commission on Awarding a Member of a Terrorist Organization.@iocmedia @olympic@ISSF_Shooting @USAGov pic.twitter.com/5VYQyJEg5r — UNITED FOR NAVID (@UnitedForNavid) July 27, 2021