A estafeta feminina australiana aliou à medalha de ouro um novo recorde do mundo nos 4x100 metros livres.

Bronte Campbell, Meg Harris, Emma McKeon e Cate Campbell sagraram-se campeãs olímpicas com o tempo de 3.29,69, melhorando em 36 centésimos um recorde que já pertencia ao país dos Antípodas desde 2018.

As equipas do Canadá (2.º) e dos Estados Unidos (3.º) fecharam o pódio, separadas por 3 centésimos e a mais de 3 segundos das australianas.

O segundo dia da natação dos Jogos entregou mais medalhas. Antes da final feminina dos 4x100 livres, o norte-ameicano Chase Kalisz (prata nesta distância há cinco anos no Rio de Janeiro) conquistou o primeiro ouro olímpico na modalidade em Tóquio, vencendo os 400 metros estilos com o tempo de 4.09,42 minutos, à frente do compatriota Jay Litherland, que ficou a 86 centésimos e do australiano Brendon Smith, que completou o pódio a quase 1 segundo do vencedor.

Mas a grande sensação do dia das primeiras finais da natação foi o tunisino Ahmed Hafnaoui, que se sagrou campeão olímpico dos 400 metros livres.

O nadador de apenas 18 anos apurou-se para a final com o pior tempo entre os oito. Protagonizou uma batalha fantástica com o australiano Jack McLoughlin, que ultrapassou nos últimos 25 metros, e tocou na parede aos 3.43,36 minutos, menos 16 centésimos do que McLoughlin. Kieran Smith, dos Estados Unidos, foi bronze a mais de meio segundo.