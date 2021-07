A atleta portuguesa Melanie Santos terminou no 22.º lugar na sua estreia na prova de triatlo dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, vencida por Flora Duffy, que conquistou o primeiro título olímpico de Bermudas.

A triatleta de Alcobaça, de 26 anos, cumpriu os 1.500 metros a nadar, 40 quilómetros a pedalar e 20 a correr, na Odaiba Marine Park, a 06.30 minutos da vencedora, Flora Duffy, que venceu a prova em 01:55.36 horas.

«É uma sensação muito boa. Vinha com o top 16 como objetivo e acho que fiquei perto. Estava preparada para o calor e para o sol, mas apanhámos condições completamente diferentes e tivemos de nos adaptar. No final do dia, estou muito orgulhosa por ter representado Portugal e um 22.º lugar para a estreia não é terrível», afirmou a triatleta de Alcobaça, em declarações à agência Lusa.

A atleta das Bermudas destacou-se já no segmento de corrida, deixando a britânica Georgia Taylor-Brown na segunda posição, a 01.14 minutos, e a norte-americana Katie Zaferes na terceira, a 01.27.

Melanie Santos segurou a posição, na terceira presença de Portugal na prova feminina de triatlo, depois de Vanessa Fernandes ter sido vice-campeã em Pequim2008 e oitava em Atenas2004.

«Tenho de estar feliz e orgulhosa com o 22.º lugar nestas condições e com estes contratempos. Há coisas que não conseguimos controlar, temos de nos adaptar e tirar o melhor de cada prova, desta tirei coisas positivas, estou satisfeita, mas acho que ainda tenho muito a melhorar», rematou, apontando a Paris2024.

Melanie Santos foi a triatleta portuguesa mais bem classificada em Tóquio2020, com o 22.º lugar, um dia depois de João Silva e João Pereira terem sido, respetivamente, 23.º e 27.ºs classificados na prova masculina.

A suíça Nicola Spirig, campeã em Londres2012 e prata no Rio2016, atrás de Gwen Jorgensen, que se dedicou à maratona, não foi além do sexto posto, a 02.29 minutos.

Bermudas já era o país menos populoso do mundo a arrebatar uma medalha olímpica, desde a conquista do bronze pelo pugilista Clarence Hill em Montreal1976.