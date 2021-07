O Japão já superou as doze medalhas de ouro alcançadas no Rio2016 apenas ao quinto dia de competições dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao chegar às treze, para se manter no topo da tabela de «metais», acima das doze da China que ultrapassou os Estados Unidos.

Os anfitriões terminaram a noite com superioridade face ao rival asiático no concurso completo individual masculino de ginástica artística, uma vez que Daiki Hashimoto contabilizou 88.465 pontos para superar Ruoteng Xiao e o russo Nikita Nagornyy.

Num dia assinalado pelo regresso do basebol ao programa olímpico treze anos depois, os anfitriões chegaram aos 22 «metais», enquanto a China, segunda classificada do medalheiro, com 27, descolou dos Estados Unidos, que contabilizam 11 títulos em 31 pódios.

Já os Países Baixos foram a nação mais premiada nas derradeiras 24 horas, com oito medalhas - duas de ouro, três de prata e três de bronze, entre ciclismo, judo e remo -, suplantando o recorde de sete que durava há quase 92 anos, desde Amesterdão1928.

Veja aqui o quadro de todos os medalhados até ao momento, que conta com 57 países.