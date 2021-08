Pablo Pichardo sagrou-se campeão olímpico no triplo salto e no final abordou, entre outras questões, a alegada má relação com Nelson Évora, o outro medalha de ouro português neste século (Pequim2008), curiosamente na mesma disciplina do atletismo.

Questionado sobre o tema da naturalização e consequente rivalidade com Évora, o português de origem cubana referiu que esse assunto lhe trouxe ofensas e «faltas de respeito», além de insultos e mentiras, também pela «confusão do Sporting e Benfica» que vem da altura em que chegou a Portugal.

«Não falo mal do Nelson, não quero levar o assunto para problemas pessoais. Há anos que fala de mim e não respondo. Já ganhou tudo, porque não me deixa a mim fazer a minha carreira?», questionou.

Após o triunfo de Pichardo, Nelson Évora, que foi eliminado na prova e não chegou à final, publicou uma story no seu Instagram oficial a dar os parabéns ao colega de comitiva e concorrente no triplo salto.