Paula Pareto escolheu os Jogos Olímpicos de Tóquio para colocar um ponto final numa brilhante carreira.

A judoca argentina, de 35 anos, deixa para trás um currículo impressionante com um ouro (2016) e um bronze olímpico (2008), um ouro (2015), uma prata e um bronze em mundiais e múltiplas vitórias em competições continentais e outras provas internacionais.

À chegada à aldeia olímpica, Paula Pareto foi recebida pela delegação da Argentina com cânticos e aplausos. Uma enorme manifestação de carinho para com uma das melhores desportistas da história do país sul-americano.

O último combate da carreira de Paula Pareto foi diante da portuguesa Catarina Costa na repescagem da categoria -48 quilos. A judoca portuguesa levou a melhor e concluiu a prestação olímpica num honroso quinto lugar.

«La Peque», assim é conhecida por medir menos de metro e meio, é médica especialista em traumatologia, mas esteve igualmente na linha da frente no combate à covid-19 no hospital onde trabalha. Parte da sua preparação para os Jogos foi feita a treinar sozinha em casa.