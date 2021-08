O selecionador de andebol de Portugal, Paulo Jorge Pereira, falou num sentimento de «frustração», mas também mais de «tristeza» com a eliminação de Portugal do torneio olímpico de andebol, este domingo.

«Ainda ontem [sábado] falava disso, um pouco em tom de brincadeira, mas é um objetivo que eu tenho daqui a uns anos: escrever um livro. E o título do livro será: o golo que falta. Como sabem, em Portugal o desporto importa pouco, organizamo-nos pouco para combater ou competir com equipas de altíssimo nível e levo um sentimento, não de frustração, mas de tristeza, por sentir que podemos fazer mais do que isto, se planificarmos melhor as coisas», começou por dizer, em declarações à RTP, falando da questão da adaptação horária.

«Faltou desde início a questão da adaptação às oito horas de distância. Quem vive isto, sabe o que estou a dizer. Vivemos sempre em deficit desde princípio e eu sabia que este jogo, quando vi a sequência de jogos, que este jogo às nove da manhã com o Japão iria ser uma condicionante enorme. Por isso é que no jogo da Suécia fizemos tudo para pelo menos ganhar um ponto. Aí, até esse golo faltou. Acho que ao longo destes últimos dois anos, conseguimos alertar toda a gente que Portugal pode fazer bem, mas que é difícil competir com seleções que investem muito mais do que nós», disse, ainda.

Portugal perdeu com o Japão por 31-30 e ficou de fora do torneio olímpico de andebol, saldando a participação inédita na prova com uma vitória e quatro derrotas.