Pouco mais de 24 horas depois, Fernando Pimenta aterrou em Portugal com a medalha de bronze conquistada nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na categoria em K1 1000 metros.

Aos jornalistas presentes no Aeroporto de Lisboa, o canoísta português confessou que ainda não acredita bem que conseguiu mais um pódio olímpico, depois da prata nos Jogos de Londres, em 2012.

«Ainda não estou a acreditar muito no que aconteceu, foi um dia extremamente cansativo, ainda nem tive tempo de rever a regata. Só hoje é que me apercebi do quão perto da prata fiquei, ainda não estou dentro da realidade. Ainda não tenho consciência do momento. Já estava na história, mas em termos do currículo olímpico ainda posso acrescentar mais alguma coisa», afirmou.

O atleta do Benfica já pensa em mais: «O meu combustível é querer mais, é a ambição de nunca estar satisfeito. Fiquei contente e feliz com esta medalha de bronze, no Rio de Janeiro fugiu-me, e conseguir atingir este pódio é um marco importante, ainda tenho muito para dar ao desporto e sinto-me capaz de continuar a conquistar medalhas nos próximos anos. Na minha cabeça quero sempre mais.»

Pimenta deixou uma palavra à filha e aos mais jovens, para que trabalhem sempre para alcançar os seus objetivos, e reclamou mais apoios para o desporto em Portugal.

«Temos de afirmar que Portugal pode vir a ser uma grande potência no desporto, basta haver mais apoios para isso, para que não se perca tantos atletas no início da carreira. E nunca podemos desistir, temos de acreditar em nós próprios. O impossível está na nossa cabeça», atirou.