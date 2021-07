A equipa portuguesa de andebol iniciou a prestação olímpica com uma derrota diante do Egito por 37-31.

Apesar de uma primeira parte na qual foi castigada por exclusões (três contra apenas uma dos egípcios), a equipa de Paulo Jorge Pereira manteve-se sempre perto do conjunto africano no marcador e ao intervalo registava-se uma igualdade a 15.

Depois de ter estado na liderança do marcador em apenas duas ocasiões nos 30 minutos iniciais (a abrir e a fechar o primeiro tempo), Portugal esteve várias vezes em vantagem na etapa complementar, mas a partir dos 45 minutos o rigor defensivo e a eficácia ofensiva lusa baixaram.

Os egípcios aproveitaram para disparar no marcador e manter dessa forma a invencibilidade histórica contra os «heróis do mar».

Mohamed Eltayar, um dos guarda-redes dos campeões africanos, acabou por ser preponderante na melhor fase do oponente de Portugal, com uma percentagem de defesas muito próxima dos 50 por cento.

Do lado de Portugal, João Ferraz, com seis golos, foi o melhor marcador, seguido de Pedro Portela, com cinco, quatro em quatro dos sete metros.

A equipa portuguesa volta a jogar no dia 26 diante do Bahrein, na segunda jornada do Grupo B. Recorde-se que os quatro primeiros classificados de cada grupo passam para a seguinte fase.

OUTROS RESULTADOS DO DIA:

Grupo A

Noruega-Brasil, 27-24

França-Argentina, 33-27

Alemanha-Espanha, 27-28

Grupo B

Suécia-Bahrein, 32-31