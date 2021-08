Maria Martins foi sétima classificada na prova de omnium do ciclismo de pista dos Jogos Olímpicos.

A jovem de 22 anos foi a única representante lusa no ciclismo de pista e alcançou um sexto lugar na corrida de scratch, o outavo tempo e o quinto posto na eliminação, tendo chegado depois ao total de 95 pontos na corrida final.

A nova campeão olímpica do omnium é a norte-americana Jennifer Valente, que acabou a prova com 124 pontos à frente da japonesa Yumi Kajihara (prata) e da holandesa Kirsten Wild, que ficou com o bronze.

Maria Martins encerrou a melhor prestação olímpica portuguesa de sempre e que terminou com quatro medalhas: uma de ouro, uma de prata e duas de bronze.