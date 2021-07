O Comité Olímpico da Rússia (ROC) defendeu o nadador Evgeny Rylov, bicampeão olímpico em Tóquio2020, das acusações de doping feitas pelo norte-americano Ryan Murphy, campeão olímpico no Rio2016, rival que bateu nos 200 metros costas.

«As nossas vitórias são desconcertantes para alguns dos nossos adversários. Sim, estamos nos Jogos Olímpicos porque temos direito a isso, quer gostem, quer não», lê-se num tweet do ROC.

O nadador da Rússia, que também venceu os 100 metros costas, pôs fim a um domínio dos Estados Unidos nos 200 metros que durava há seis edições, impondo-se a Ryan Murphy e ao britânico Luke Greenbank, que conquistaram a prata e o bronze, respetivamente.

Murphy, que tinha conseguido a mesma dobradinha nos Jogos Rio2016 e que nos 100 costas foi apenas terceiro, atrás do também russo Kliment Kolesnikov, manifestou-se frustrado e deixou no ar alguma suspeição considerando que «provavelmente, a corrida não foi limpa».

O chefe da agência antidoping da Rússia, a Rusada, garante que Evgeny Rylov foi «testado três vezes» pelo organismo que dirige, além de também realizar testes sob a alçada da federação internacional da modalidade.

Nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que terminam em 08 de agosto, os atletas russos competem sob bandeira neutra, devido à sanção imposta ao país pelo Tribunal Arbitral do Desporto, após a denúncia de um esquema de doping organizado com o apoio do governo de Moscovo.