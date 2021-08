Tom Daley é, juntamente com Matty Lee, campeão olímpico dos saltos para água, na especialidade de plataforma a 10 metros, mas em Tóquio também tem dado das vistas quando não está a competir.

É que o atleta britânico tem sido visto nas bancadas a tricotar enquanto assiste às provas. Assim foi este domingo e na segunda-feira, e não passou despercebido, como pode ver nas imagens da galeria associada ao artigo.

Urgent update: Knitting action is back underway at the Aquatics Centre. This time it is a @TeamGB jumper! 🇬🇧 pic.twitter.com/tJlueScIp1 — Olympics (@Olympics) August 2, 2021

Numa conta de Instagram que utiliza para partilhar conteúdo relacionado com o tricô, Tom Daley mostrou uma das suas criações mais recentes: uma bolsa para guardar a medalha de ouro, com a bandeira do Reino Unido de um lado e a bandeira japonesa do outro, como pode ver no vídeo abaixo:

Após a conquista da medalha de ouro, o atleta, que é homossexual assumido, deixou uma mensagem nas redes sociais.

«Sinto-me orgulhoso por dizer que sou homossexual e também campeão olímpico. Quando era jovem pensava que não podia alcançar nada por ser quem era. Ser campeão olímpico mostra que nós conseguimos fazer tudo», disse Daley