Filipa Martins não conseguiu atingir qualquer final na ginástica artística e terminou a participação nos Jogos Olímpicos apesar do bom desempenho alcançado em Tóquio.

No «all around», a ginasta portuense foi 43.ª colocada com 52.298 pontos. A última das 24 finalistas foi a alemã Kim Bui, com 53.398 pontos.

Nas paralelas assimétricas, Filipa foi 17.ª com 14.300 pontos. A multicampeã olímpica Simone Biles, 10.ª, garantiu a oitava vaga coM 14.566.

Nas outras três provas, Filipa Martins esteve mais distante da qualificação. Na trave, teve uma queda antes da saída e ficou-se pelo 69.º posto com 11.886 pontos. No sol foi 46.ª com 12.666 e no cavalo somou 13.466 pontos, com a qualificação fixada nos 14.616 pontos.