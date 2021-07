O judoca Jorge Fonseca em declarações à RTP2, após vencer a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020:

«É saboroso, mas queria mais. Não estou feliz, trabalhei para o ouro, vim com grande objetivo. Consegui o bronze. Não correu como queria, é trabalhar para os próximos.»

«Tocam muitas coisas, queria tanto ganhar esta medalha, não sabia o que fazer, estava muito aflito, não sabia o que fazer, estava desesperado. Tudo correu bem. Treinei bastante bem, o meu objetivo era o ouro, não correu bem, tenho mais três anos para ir buscar o ouro em Paris.»

«Lesão na meia-final? Estava com cãibras, quando fico muito nervoso fico com cãibras e os braços começam a bloquear, não consigo fazer nada. Tentei respirar fundo e fazer as coisas soft, mas não consegui. Estou triste, mas vou trabalhar para Paris. Sou bicampeão do mundo, o meu lugar é no ouro. Trabalho para o ouro, não trabalho para o bronze. Estou feliz, são uns Jogos Olímpicos, mas quero mais, quero ser o melhor de todos os tempos em Portugal.»

«O meu treinador disse-me que tinha de ir buscar o bronze. Quero mais. »

«Quero agradecer aos portugueses, a quem enviou mensagens no Instagram. Quero dedicar à minha mãe, estou feliz. Apesar de nã me deixarem entrar para polícia, luto meu grande objetivo. Vou dedicar esta medalha à Adidas e Puma, aos seus dirigentes, sou bicampeão do mundo e medalhado olímpico, que mais preciso para ter o apoio deles?»