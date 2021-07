A judoca portuguesa Joana Ramos foi eliminada na primeira ronda da categoria de -52 kg dos Jogos Olímpicos, ao perder com a norte-americana Angelica Delgado.

Joana Ramos, 18.ª da hierarquia mundial, pereu com a 20.ª por ippon aos 2.26 minutos do golden score (prolongamento). Recorde-se que a judoca nacional havia derrotado Angelica Delgado nos dois anteriores combates da carreira.

Portugal prossegue na segunda-feira a participação no judo, com a entrada em ação de Telma Monteiro, a mais medalhada judoca portuguesa de sempre, e medalha de bronze nos Jogos do Rio2016.

A participação lusa no judo continuará até sexta-feira, com as estreias de Anri Egutidze (-81 kg), Bárbara Timo (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Jorge Fonseca (-100 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).