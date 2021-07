Os remadores Pedro Fraga e Afonso Costa, falharam o apuramento direto para as meias-finais e double-scull ligeiro nos Jogos Olímpicos, mas conquistaram o direito a ir à repescagem no domingo.

A dupla portuguesa ficou no terceiro lugar, atrás de Itália e Alemanha, gerindo energias para manterem esta posição durante toda a prova.

Agora, precisam de garantir um dos melhores três lugares numa regata que terá ainda o Canadá, o Chile, a Ucrânia, o Uruguai e a Tailândia.

Os dois primeiros de cada uma das três eliminatórias avançam para as ‘meias’, enquanto as 12 tripulações remanescentes vão disputar as seis vagas por preencher, com os três mais fortes de cada uma das duas competições a qualificarem-se.