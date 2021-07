João Sousa foi eliminado na primeira ronda do torneio de singulares de ténis nos Jogos Olímpicos.

O tenista vimaranense perdeu com o checo Tomas Machac em três sets.

Sousa começou bem e impòs-se no tie-break (7-5) da primeira partida. O checo de 20 anos, apenas 145.º do ATP, recuperou e igualou o encontro, conquistando o segundo set por 6-4. No derradeiro parcial voltou a ser mais forte do que João Sousa e fechou o duelo com novo 6-4 ao cabo 2 horas e 31 minutos.

Portugal fica assim sem representantes nacionais no ténis, depois de na véspera Pedro Sousa ter caído em singulares e também em pares ao lado de João Sousa.