João Vieira foi quinto classificado na prova de 50kms marcha, que se realizou ao final da noite em Sapporo, no Japão, ficando muito perto das medalhas, que lhe fugiram por apenas 30 segundos, mas conquistando mais um diploma olímpico para Portugal.

O atleta português de 45 anos, que se sagrou vice-campeão do mundo em 2019, manteve-se sempre no grupo da frente, integrando depois o dos perseguidores ao líder destacado, que foi encurtando até ficar com cinco atletas nos últimos cinco quilómetros.

A cerca de quatro quilómetros da meta, o alemão Hilbert e o espanhol Tur começaram a ganhar alguns metros a João Vieira, que ficou isolado no quarto lugar. O marchador português do Sporting lutou com todas as forças para ir atrás da medalha, mas acabou ultrapassado pelo canadiando Dunfee, que no sprint final foi ainda conquistar a medalha de bronze.

A prova foi liderada desde muito cedo pelo polaco Dawid Tomala, que foi ganhando minutos ao grupo perseguidor, sagrando-se campeão olímpico aos 31 anos, concluindo a prova em 3h50m08, com uma vantagem de 36 segundos para Hilbert, depois de ter chegado a ter mais de três minutos de vantagem.