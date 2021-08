A canoísta portuguesa Teresa Portela qualificou-se diretamente para as meias-finais da prova de K1 200 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, após ter sido segunda classificada na sua eliminatória.

Na quarta de cinco séries no Sea Forst Waterways, Teresa Portela concluiu a prova em 42,050 segundos, a 362 milésimos da vencedora, a chinesa Mengdie Yin.

«Gostava de ter ganho a eliminatória. Tenho a noção de que não fiz a minha prova prefeita. Sou das que largo melhor e não consegui. Acontece muito na minha primeira regata, não sei porquê», disse a atleta à Lusa.

Apesar do descontentamento, a canoísta, de 33 anos, gostou particularmente do segmento da aceleração, onde habitualmente não é tão forte.

«É onde sou pior, mas foi o que gostei mais. Larguei mal, o que não estava previsto, pois costumo sair na frente, e desta vez tive de acelerar. Acabou por correr bem, mas não posso falhar pois é na largada onde costumo ter vantagem para as outras», assumiu.

Portela preferia a «motivação acrescida» de ganhar a eliminatória, porém está «pronta» para as meias-finais de terça-feira (09:30, 01:30 em Lisboa), que se disputam exatamente duas horas antes da final.

A canoísta portuguesa diz sentir-se «bem» no Sea Forest Waterways, uma pista de água salgada e habitualmente sujeita a condições atmosféricas instáveis.

«Gosto desta pista. É diferente. Tem água salgada, mais quente do que estamos habituados. Também viemos mais cedo para o Japão para nos adaptarmos. Não percebi se é mais rápida ou lenta, mas nada a apontar», observou.

Quanto às meias-finais, que apuram quatro cada série para a regata das medalhas, formulou o desejo, em tom de brincadeira, de haver «mais atletas» na outra prova, para que assim a sua seja facilitada.

Nesta distância, Teresa Portela, que cumpre os seus quartos Jogos Olímpicos, foi oitava classificada em Londres2012.

Joana Vasconcelos foi quinta colocada na sua série de K1 200 metros e teve de passar pelos quartos de final, onde foi eliminada.

Depois de não ter conseguido a qualificação direta nas eliminatórias, Vasconcelos terminou no quarto lugar dos quartos de final, em 43,379 segundos, a 1,651 segundos da canadiana Andreanne Langlois, vencedora da série, que avançou para as meias com a chinesa Qing Ma, segunda, a 593 milésimos.

Joana Vasconcelos apurou-se para Tóquio2020 em K1 500 metros, pelo que os 200 não são a distância para a qual está preparada.