A China mantém-se na liderança do quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos, no oitavo dia de competição.

Os chineses conquistaram um total de 46 medalhas, as mesmas dos Estados Unidos da América, mas têm vantagem porque 21 são de ouro, contra as 16 dos norte-americanos, que estão no terceiro lugar.

À frente dos EUA está o Japão, com 30 medalhas, das quais 17 são de ouro.

Recorde-se que Portugal soma nesta altura uma medalha, de bronze, conquistada por Jorge Fonseca no Judo.

No total, 70 países já subiram ao pódio nas Olímpiadas de Tóquio.