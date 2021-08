A portuguesa Marta Pen vai disputar as semifinais dos 1.500 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, após o protesto apresentado devido à colisão com uma atleta ter sido acolhido pela organização, confirmou o Comité Olímpico de Portugal (COP).

A Missão de Portugal contestou junto do juiz de apelo a irregularidade que atrasou Marta Pen na terceira série das eliminatórias, que terminou no 10.º lugar, em 04.07,33 minutos.

«A atleta que estava à minha frente parou abruptamente, quando eu ia para o sprint final e tive de parar e retomar a prova. Felizmente, não me aleijei», descreveu Marta Pen, em declarações à agência Lusa, sobre o choque com a marroquina Rababe Arafi, na parte final da corrida.

Depois do 36.º lugar na estreia olímpica, no Rio2016, Marta Pen vai disputar uma das semifinais, na quarta-feira, a partir das 19:00 (11:00). A final está marcada para sexta-feira, às 21:50 (13:50).

Já Salomé Afonso concluiu a primeira série das eliminatórias dos 1.500 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 em 04.10,80 minutos e ficou de fora das semifinais da distância.

Salomé Afonso, estreante em Jogos Olímpicos, terminou no 13.º lugar, quando necessitava de ficar entre as seis primeiras classificadas – que se apuram diretamente - ou ser uma das seis mais rápidas entre as restantes atletas de todas as séries.

A atleta do Sporting, de 23 anos, que chegou aos Jogos Olímpicos com o 44.º lugar do ranking de qualificação, tem como recorde pessoal nos 1.500 metros o tempo de 04.07,98 minutos, alcançado em 03 de junho.