Teresa Portela apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais da prova de K1 500 metros dos Jogos Olímpicos, depois de terminar a sua série em segundo.

No Sea Forest Waterways, a canoísta de 33 anos completou a prova em 1.48.727 minutos, 768 milésimos atrás da vencedora, a belga Hermien Peters, em regata que qualificava as três primeiras classificadas.

As meias-finais decorrem na madrugada de quinta-feira, à 01h58, e a final às 04h29.

No final da prova, Portela reconheceu que será muito difícil qualificar-se para a final da categoria, uma vez que «há ainda mais candidatas do que nos 200 metros».

«Só passam à final as duas primeiras de cada uma das semifinais. Gostava de ser bem-sucedida, mas os 500 metros estão ainda mais competitivos do que os 200, onde via 12 candidatas à final e agora perspetivo umas 20», afirmou, em declarações à Lusa.