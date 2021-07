As portuguesas Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira qualificaram-se neste domingo para a terceira ronda da prova inaugural de surf em Jogos Olímpicos, na praia de Tsurigasaki, em Chiba, a sudeste de Tóquio.

Bonvalot, de 21 anos, foi batida apenas pela norte-americana Carissa Moore, quatro vezes campeã do mundo. Terminou no segundo lugar da bateria, com 9,8 pontos, ficando atrás de Moore, com 11,74, mas entrando na luta por uma vaga nos quartos de final. Com este resultado, a equatoriana Dominic Barona, com 7,66, e a peruana Daniella Rosas, com 7,5, vão à repescagem.

Ainda neste domingo, Yolanda Sequeira qualificou-se para a terceira ronda da prova de surf feminino dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, juntando-se a Bonvalot. A jovem algarvia, de 23 anos impôs-se na segunda eliminatória, ao conquistar 12,23 pontos, assegurando um lugar na disputa pela presença nos quartos de final, tal como a francesa Pauline Ado, com 9,66, e a peruana Sofia Mulanovich, com 9,36.

As duas primeiras de cada «heat», fase da prova em que dois a quatro surfistas competem pela melhor onda, avançam diretamente para terceira ronda, prevista para segunda-feira, enquanto as duas últimas ainda vão disputar o acesso à repescagem, em baterias com cinco surfistas que eliminam as duas últimas.

Da equipa portuguesa de surf nos Jogos Olímpicos, Frederico Morais foi baixa de peso por estar infetado com covid-19. A prova de surf dura até 1 de agosto, na praia de Tsurigasaki, em Chiba.