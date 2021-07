O judoca português Jorge Fonseca conquistou a medalha de bronze na categoria de -100 kg dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao derrotar o canadiano Shady Elnahas.

Jorge Fonseca, bicampeão do mundo, segundo do ranking mundial, derrotou o oitavo do ranking após ter feito um waza-ari a 30 segundos do fim.

É a primeira medalha para Portugal em Tóquio, a 25.ª medalha do deporto português em Jogos Olímpicos.