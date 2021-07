O judoca português Jorge Fonseca garantiu a presença nas meias-finais da categoria de -100 kg dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao vencer o russo Niiaz Iliasov, no seu segundo combate, dos quartos de final.

Jorge Fonseca, segundo do ranking mundial, encontrava Iliasov, sétimo, pela terceira vez, depois de o ter vencido na final dos Mundiais de 2019 e já este ano ter perdido com o russo nos quartos de final dos Europeus de Lisboa.

No combate, o português, bicampeão mundial, venceu por waza-ari aos 3.54 minutos já do golden score, e garantiu o lugar nas meias-finais, fase da competição no Nippon Budokan que decorrerá a partir das 17:00 locais (09:00 em Lisboa).

Nas meias-finais, Jorge Fonseca vai defrontar o sul-coreano Cho Guham, sexto do ranking mundial e a quem nunca ganhou, com derrotas em 2019, no Grande Prémio de Budapeste, e em 2018, no Grand Slam de Paris.

Já a judoca Patrícia Sampaio foi eliminada na segunda ronda de -78 kg ao perder com a campeã mundial da categoria, a alemã Anna-Maria Wagner.

A portuguesa, de 22 anos, 18.ª do ranking mundial, que fazia a sua estreia nuns Jogos Olímpicos, cedeu por ippon a 1.45 do fim, quando já tinha uma desvantagem de waza-ari.

No primeiro combate, Patrícia Sampaio tinha vencido a venezuelana Karen León, por ippon, uma vitória que a faz terminar a participação olímpica no grupo das nonas classificadas da sua categoria de peso.