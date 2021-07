O judoca português Jorge Fonseca vai lutar pelo bronze na categoria de -100 kg dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, após perder com o sul-coreano Cho Guham nas meias-finais.

Jorge Fonseca, bicampeão do mundo, segundo do ranking mundial, defrontou nas meias-finais o sexto do ranking mundial, ex-campeão do mundo em 2018, e com quem já tinha perdido em 2019, no Grande Prémio de Budapeste, e em 2018, no Grand Slam de Paris.

Num combate em que esteve desde a fase inicial com uma problema na mão esquerda, Jorge Fonseca viu o sul-coreano pontuar para waza-ari a 16 segundos do fim, não tendo conseguido depois recuperar da desvantagem.

Com a derrota, Jorge Fonseca é relegado para a discussão do bronze, num combate em que defrontará o canadiano Shady Elnahas, oitavo do ranking.