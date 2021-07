O canoísta português Antoine Launay falhou por um lugar o apuramento para a final de K1 slalom dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao terminar na 11.ª posição as meias-finais, que apuravam os 10 melhores.

No centro de canoagem slalom de Kasai, Launay, de 28 anos, tinha apenas uma manga – num percurso novo, diferente do das eliminatórias – para mostrar valor, concluindo-a em 98,88 segundos, mais 43 centésimos do que o sueco Erik Holmer, 10.º.

«É difícil. Muito difícil. Foi muito trabalho. Estive tão próximo da final. Amo este desporto, mas é difícil ficar assim tão perto. O meu objetivo era o pódio, sinceramente fiz tudo para isso. Faltou um pouco de velocidade, fiquei a 0,5 segundos da final», disse o atleta, citado pela agência Lusa.

Portugal apresentou um protesto por alegada violação do atleta da Austrália, Lucien Delfour, por entender que não cumpriu com as regras na passagem de uma porta, pelo que pedia a penalização do sexto classificado, algo que resultaria no êxito de Launay.

«No fim são os juízes que decidem. Não posso fazer nada. Acho que ele devia ter [penalização de] 50 [segundos], mas agora já acabou tudo. É a decisão e aceito-a. Foi o fim», lamentou, depois de concluir a sua descida em 98,88 segundos, mais 43 centésimos do que o sueco Erik Holmer, 10.º.

Launay, de 28 anos, 1,80 metros e 88 quilos de puro músculo, não conseguiu evitar ruir emocionalmente quando, enquanto esperava pelo resultado na zona mista, para reagir aos jornalistas, ficou a saber que o recurso não tinha sido tido em conta.

Sempre com voz embargada, assumiu que esta «não foi» a sua melhor prova, admitindo «um pouco de pressão e stress» durante a manga única no centro de canoagem slalom de Kasai, que deixou de fora, inclusivamente, medalhados olímpicos no Rio2016.

«Cometi alguns pequenos erros e claro que podia melhorar. Queria estar na final, porém fui 11.º e agora já nada posso fazer…», insistiu, como que ainda incrédulo pelo fim da sua ilusão.

O canoísta garante que chegou a Tóquio2020 na sua «melhor forma de sempre» e elogiou o trabalho do seu treinador e da equipa Darque Kayak Club, sobretudo nos aspetos logísticos que lhe permitiram estar «afastado da covid-19» enquanto continuou a preparar-se.

Estreante em Jogos Olímpicos, Antoine Launay apurou-se para Tóquio2020 com o sétimo lugar nos mundiais de 2019, contudo, posteriormente só por uma vez voltou a atingir as finais em provas internacionais, que não foram muitas, devido à pandemia da covid-19.

No Rio2016, Portugal esteve representado na canoagem slalom por José Carvalho, que terminou na nona posição, em C1.

A mais recente presença lusa em K1 slalom remonta a Sydney2000, quando Florence Fernandes foi 20.º e última, depois de ter estado em Atlanta1996, então 22.ª numa edição que contou também com a participação de Aníbal Fernandes (30.º).