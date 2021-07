A portuguesa Auriol Dongmo qualificou-se para a final da prova do lançamento do peso dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, com a marca de 18,80 metros.

A recordista nacional, de 30 anos, igualou os 18,80 metros exigidos para a qualificação direta logo no primeiro lançamento, podendo também o acesso à final ser atribuído às 12 melhores.

Auriol Dongmo, campeã da Europa em pista coberta em 2021, chegou ao concurso olímpico com o quinto registo do ano, com o recorde nacional de 19,75 metros, alcançado em Huelva, em Espanha, em 03 de junho.

No Rio2016, a lançadora, que se naturalizou portuguesa em 2019, foi 12.ª, então ao serviço dos Camarões.