As equipas do Comité Olímpico da Rússia e da França garantiram, esta quinta-feira, a qualificação para a final do torneio olímpico masculino de voleibol, ao eliminarem, respetivamente, o Brasil e a Argentina.

Na primeira meia-final, os russos venceram por 3-1, com os parciais de 25-18, 21-25, 24-26 e 23-25.

Já a França conseguiu um triunfo mais robusto sobre os argentinos, por 3-0, com os parciais de 25-22, 25-19 e 25-22.

Brasil e Argentina vão reencontrar-se novamente no torneio olímpico de voleibol, na luta pelo bronze, depois de os brasileiros terem ganho por 3-2 na fase de grupos, num jogo em que estiveram até a perder por dois sets. Na final também há um reencontro: na fase de grupos, os gauleses bateram os russos por 3-1.

A final é às 14h15 de sábado (21h15 no Japão) e o jogo pelo bronze é horas antes, às 05h30 (13h30, hora local).