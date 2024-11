Na votação para o Troféu Kopa, que distingue o melhor jovem sub-21, João Neves contou com os votos de quatro vencedores da Bola de Ouro. Acontece que o júri desta distinção é um posto exclusivo para os vencedores do máximo galardão do futebol internacional.

Entre os finalistas, o médio português, de 20 anos, totalizou seis pontos, terminando no sétimo lugar, igualado por Alejandro Garnacho (6.º), do Manchester United.

Para esta posição de Neves contribuiu o segundo lugar atribuído por Lothar Mathaus, além dos terceiros lugares atribuídos por Figo, Modric e Ronaldinho.

Quanto ao vencedor do Troféu Kopa, Lamine Yamal, do Barcelona, totalizou 113 pontos, mas não convenceu Ronaldo «Fenómeno», que atribuiu o primeiro lugar ao compatriota Savinho, ex-Girona e atualmente no Manchester City.

No total, Yamal acumulou 113 votos, superando Arda Güler (26, Real Madrid) e Kobbie Mainoo (20, Manchester United).

A votação, organizada pela revista France Football, não recebeu os votos de Cristiano Ronaldo, Zinédine Zidane, Michel Platini, Roberto Baggio, George Weah, Denis Law e Kevin Keegan.

TODOS OS VOTOS PARA O TROFÉU KOPA 2024:

Gianni Rivera, Bola de Ouro 1969

1. Yamal

2. Mainoo

3. Güler

Oleg Blokhine, Bola de Ouro 1975

1. Yamal

2. Güler

3. Savinho

Alan Simonsen, Bola de Ouro 1977

1. Yamal

2. Tel

3. Cubarsi

Karl-Heinz Rummenigge, Bola de Ouro 1980 et 1981

1. Yamal

2. Güler

3. Garnacho

Igor Belanov, Bola de Ouro 1986

1. Yamal

2. Mainoo

3. Savinho

Ruud Gullit, Bola de Ouro 1987

1. Yamal

2. Mainoo

3. Cubarsi

Marco van Basten, Bola de Ouro 1988, 1989 et 1992

1. Yamal

2. Garnacho

3. Mainoo

Lothar Matthäus, Bola de Ouro 1990

1. Yamal

2. Joao Neves

3. Savinho

Jean-Pierre Papin, Bola de Ouro 1991

1. Yamal

2. Zaïre-Emery

3. Mainoo

Hristo Stoitchkov, Bola de Ouro 1994

1. Yamal

2. Cubarsi

3. Güler

Matthias Sammer, Bola de Ouro 1996

1. Yamal

2. Mainoo

3. Savinho

Ronaldo, Bola de Ouro 1997 et 2002

1. Savinho

2. Yamal

3. Güler

Rivaldo, Bola de Ouro 1999

1. Yamal

2. Savinho

3. Güler

Luis Figo, Bola de Ouro 2000

1. Yamal

2. Güler

3. Joao Neves

Michael Owen, Bola de Ouro 2001

1. Yamal

2. Mainoo

3. Savinho

Pavel Nedved, Bola de Ouro 2003

1. Yamal

2. Güler

3. Mainoo

Andreï Chevtchenko, Bola de Ouro 2004

1. Yamal

2. Savinho

3. Mainoo

Ronaldinho, Bola de Ouro 2005

1. Yamal

2. Savinho

3. Joao Neves

Fabio Cannavaro, Bola de Ouro 2006

1. Yamal

2. K. Konaté

3. Güler

Kaká, Bola de Ouro 2007

1. Yamal

2. Güler

3. Mainoo

Lionel Messi, Bola de Ouro 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 et 2023

1. Yamal

2. Cubarsi

3. Garnacho

Luka Modric, Bola de Ouro 2018

1. Yamal

2. Güler

3. Joao Neves

Karim Benzema, Bola de Ouro 2022

1. Yamal

2. Güler

3. Garnacho