O Torino retomou a via das vitórias neste domingo, em encontro da 27.ª jornada do campeonato, na receção à Lazio (2-0).

Enquanto o lateral Nuno Tavares (ex-Benfica) foi suplente utilizado nos visitantes, o ala Rafa Obrador – espanhol emprestado pelo Benfica – foi titular no Torino e atingiu a segunda assistência aos 53 minutos, quando serviu o avançado Zapata para o 2-0. Antes, aos 21 minutos, outro avançado – Simeone – inaugurou o marcador.

Assim, o Torino distanciou-se da zona de descida e subiu a 14.º, com 30 pontos, seis de vantagem sobre Lecce, Cremonese e Fiorentina. Segue-se a visita ao Nápoles (3.º), na sexta-feira (19h45).

Por sua vez, a Lazio atingiu a quarta jornada consecutiva sem vencer, continuando no 10.º posto, com 34 pontos. A 9 de março há receção ao Sassuolo (8.º).

Também neste domingo, o Sassuolo venceu na receção à Atalanta (2-1). Ainda que o avançado Pinamonti tenha desfalcado os anfitriões aos 16m, vendo o cartão vermelho, o médio Koné adiantou o Sassuolo aos 23m.

Na etapa complementar, o médio Thorstvedt ampliou a vantagem, enquanto o médio Musah reduziu aos 88m.

Como referido, o Sassuolo é oitavo classificado, com 38 pontos, a sete da Atalanta (7.ª). A equipa de Bérgamo está a um ponto da zona europeia.

RELACIONADOS
VÍDEO: Leão marca e Milan sofre para vencer antes do dérbi com o Inter
VÍDEO: Inter vence e segue na liderança do campeonato italiano
VÍDEO: Valencia vence Osasuna com penálti que teve de ser repetido