A Atalanta venceu esta tarde fora o Verona, por 2-1, em jogo da 17.ª jornada da Serie A.

O Verona adiantou-se no marcador aos 22m por Giovanni Simeone, filho do técnico do At. Madrid Diego Simeone, porém, não evitou a reviravolta da equipa de Bérgamo. Aleksey Miranchuk empatou, aos 37m, e Teun Koopmeiners, aos 62m, deu a volta ao marcador, numa altura em que o português Miguel Veloso já estava em campo na equipa da casa (entrou aos 59m).

Com este resultado, a Atalanta soma 37 minutos e fica a dois pontos da liderança da Serie A, onde está o Milan.

Noutro jogo desta tarde, o Torino recebeu e venceu o Torino recebeu e venceu o Bolonha, por 2-1.