Soualiho Meïté está cada vez mais próximo de se tornar jogador do Benfica. O médio do Torino era um dos alvos dos encarnados, conforme o Maisfutebol noticiou, e as negociações pelo jogador de 27 anos avançaram mesmo, sabe o nosso jornal.

Nesta altura, não há ainda documentos assinados, pelo que foi possível saber, mas as partes trabalham para que o entendimento seja total e as assinaturas possam ser colocadas muito em breve.

Nascido em França e com ascendência costa-marfinense, Soualiho Meïté foi internacional pelas camadas jovens gaulesas. Produto da formação do Auxerre, jogou ainda por Lille, Zulte-Waregem (Bélgica), Mónaco e Bordéus. Chegou a Itália e ao Torino em 2018/19 e na última época esteve emprestado ao Milan na segunda parte da temporada: fez 21 jogos pelos rossoneri nesse período.

Agora, está mais próximo de ser jogador dos encarnados, o que pode suceder nas próximas horas.