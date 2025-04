O Torreense retomou a via das vitórias com um golo tardio em Viseu. Na visita ao Académico, na tarde deste sábado, os comandados de Tiago Fernandes operaram a reviravolta e triunfaram por 1-2.

Ainda que o avançado André Clóvis tenha inaugurado o marcador aos 25 minutos, os forasteiros iniciaram a “remontada” nos derradeiros minutos.

Entre trocas e cartões amarelos, o Torreense garantiu o ascendente e contou com o defesa Stopira para forçar a igualdade, aos 76 minutos.

De tentativa em tentativa, o emblema de Torres Vedras consumou a reviravolta aos 90+4m. Na sequência de um canto cobrado à direita, o médio Javi Vázquez encheu o pé fora da área, vendo o esférico desviar na mão de Bruno Brígido e no poste, dobrando lentamente a linha de golo.

Aquando do 1-2, Tiago Fernandes acelerou pela linha lateral e só parou nos braços da dezena de adeptos do Torrense. Quanto aos adeptos da casa, revelaram imenso desagrado com o desfecho.

Assim, o Torreense sobe ao 6.º lugar, com 47 pontos, em igualdade com Desp. Chaves e Benfica B, e a um ponto do lugar do play-off, onde está o Alverca (3.º). Ao cabo de três jogos a pontuar, segue-se a receção ao Marítimo (12.º), na manhã de sábado (11h).

Por sua vez, o Ac. Viseu encaixa a segunda jornada sem vencer, continuando no 10.º lugar, com 41 pontos, a sete dos lugares de subida. Na sexta-feira (15h30) há visita à “aflita” Oliveirense (17.ª).