O Torreense venceu este domingo na receção ao Real, por 1-0, colocando-se como líder isolado da zona Sul da Liga 3 à quinta jornada.

No outro jogo do dia na zona Sul, houve empate no Oriental Dragon-Caldas, a uma bola.

Na zona Norte, a AD Sanjoanense recebeu e venceu o V. Guimarães B por 3-1 e o São João de Ver venceu na receção ao Lusitânia de Lourosa, por 2-0.

ZONA NORTE

RESULTADOS – 5.ª JORNADA

Anadia-UD Oliveirense, 0-3 (6.ª feira)

AD Fafe-Pevidém, 2-1 (sábado)

Canelas 2010-Felgueiras 1932, 1-0 (sábado)

AD Sanjoanense-V. Guimarães B, 3-1

São João de Ver-Lusitânia de Lourosa, 2-0

Sp. Braga B-Montalegre (17 outubro)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º. UD Oliveirense, 12 pontos/5 jogos

2.º: Felgueiras 1932, 10/5

3.º: São João de Ver, 9/5

4.º: Lusitânia de Lourosa, 9/5

5.º: AD Fafe, 8/5

6.º: V. Guimarães B, 7/5

7.º: AD Sanjoanense, 6/5

8.º: Montalegre, 6/4

9.º: Canelas 2010, 5/5

10.º: Anadia, 4/5

11.º: Sp. Braga B, 3/4

12.º: Pevidém, 1/5

ZONA SUL

RESULTADOS – 5.ª JORNADA

Cova da Piedade-Sporting B, 0-2

Amora-U. Leiria, 3-0 (sábado)

Alverca-Oliveira do Hospital, 2-2 (sábado)

Torreense-Real SC, 1-0

Oriental Dragon-Caldas, 1-1

V. Setúbal-U. Santarém, (14 novembro)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Torreense, 13 pontos/5 jogos

2.º: U. Leiria, 10/5

3.º: V. Setúbal, 9/4

4.º: Real SC, 8/5

5.º: Sporting B, 7/5

6.º: Caldas, 7/5

7.º: Oriental Dragon, 5/5

8.º: Cova da Piedade, 4/4

9.º: Alverca, 4/4

10.º: Amora, 3/3

11.º: U. Santarém, 3/4

12.º: Oliveira do Hospital, 2/5