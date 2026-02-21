O Torreense atingiu a terceira ronda consecutiva a pontuar e, na manhã deste sábado, venceu na receção ao Benfica B (1-0). Neste duelo da 23.ª jornada da II Liga, o único golo foi apontado ao terceiro minuto por Pozo. Apesar da reação e pressão das águias – que contaram com Banjaqui, Henrique Araújo e João Rego de início – os três pontos ficaram em Torres Vedras.

Assim, o Torreense reforça o quarto lugar e o posto de play-off de subida, com 36 pontos, quatro de vantagem sobre o Vizela (5.º). A dois pontos de Sporting B (3.º) e Académico de Viseu (2.º), os comandados de Luís Tralhão recebem o FC Porto B (8.º) no sábado (14h).

Quanto ao Benfica B, as águias retomaram o trilho das derrotas e seguem no nono lugar, com 30 pontos, seis de vantagem sobre a zona de despromoção. Segue-se a visita ao Penafiel (14.º) a 1 de março (18h).