O Mafra despediu-se da II Liga com o sexto triunfo. Na receção ao Torreense, na 34.ª e última ronda, os comandados de Paulo Alves venceram por 2-0. Os golos dos médios Vítor Gonçalves e Chriso, aos 45+3 e 86 minutos, respetivamente, fizeram a diferença.

No final, em declarações à Sport tv, o treinador do Torreense, Tiago Fernandes – filho de Manuel Fernandes – anunciou que vai deixar o cargo.

«Não vou continuar. Foi uma época boa para todos. Estou no clube há dois anos e quero agradecer a todos que me apoiaram e apostaram em mim. Chegou a altura de seguir outro caminho e o Torreense seguir o seu, certamente sempre em crescimento, porque é um clube que tem pessoas que sabem o que estão a fazer. Também sei o que estou a fazer e aquilo que quero. É importante para todos sairmos bem.»

«É um clube especial, que apostou em mim numa altura difícil da minha vida. Quero agradecer ao Torreense por isso», explicou, na noite desta quinta-feira.

Aos 43 anos, Tiago Fernandes terminou a primeira época ao leme da equipa principal do Torreense, depois do orientar os sub-23.

Face a este resultado, o emblema de Torres Vedras termina no 4.º lugar, com 54 pontos, a cinco do play-off. Por sua vez, o Mafra encerra a campanha com 27 pontos, no 18.º e último posto.

No outro duelo desta quinta-feira, Penafiel e Desp. Chaves empataram, num encontro sem golos. Por isso, os flavienses terminam com 51 pontos, no 7.º lugar. Quanto ao Penafiel, encerra a época com 45 pontos e no 10.º lugar, com nove jornadas consecutivas sem vencer.