O Torreense vai disputar os seus jogos em casa para a Liga Europa no Estádio Algarve, em Faro. Ou seja, a pouco mais de 300 quilómetros de Torres Vedras.

A revelação foi feita pelo diretor desportivo do clube. «Aconteça o que acontecer, vamos jogar e vamos desfrutar. O estádio que licenciámos foi o do Algarve, pela lotação. Podemos fazer uma alteração, foi o mais simples na altura, mas a nossa intenção é jogar o mais perto possível de Torres Vedras», afirmou André Sabino em entrevista ao Canal 11, após a conquista da Taça de Portugal, na sequência de um triunfo sobre o Sporting, por 2-1, após prolongamento.

«Se subirmos, também não vamos jogar em Torres Vedras», revelou ainda o diretor desportivo da formação do Oeste, que está a disputar o play-off de acesso à Liga.

O Torreense, terceiro classificado da edição de 2025/26 da II Liga, defronta na quinta-feira, a partir das 20 horas, o Casa Pia, 16.ª e penúltimo do primeiro escalão. Depois do empate 0-0 em Torres Vedras, a vaga que falta na Liga decide-se na segunda mão do play-off, em Rio Maior, recinto emprestado dos casapianos.