II Liga: Torreense empata com Leixões, FC Porto B vence Desp. Chaves
Emblema de Torres Vedras falha aproximação ao Ac. Viseu. Dragões complicam contas dos flavienses
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O Torreense foi incapaz de aproveitar a derrota do Marítimo e os empates de Académico de Viseu e União de Leiria, empatando na receção ao Leixões (1-1) na 28.ª jornada da II Liga. Nesta segunda-feira, o extremo Seydi inaugurou o marcador a favor dos anfitriões aos 55 minutos. Entre trocas, o avançado Luccas Paraizo entrou aos 61m e só precisou de dois minutos para restabelecer o empate.
Ainda que o defesa Simãozinho tenha visto o cartão vermelho direto aos 86 minutos, o Leixões resistiu e garantiu um precioso ponto na fuga à despromoção.
O empate deixa o Leixões no 12.º lugar, com 35 pontos, cinco de vantagem sobre a zona de despromoção. Segue-se a receção à Oliveirense (18.ª e última), no domingo (15h30).
Por sua vez, o Torreense continua no terceiro lugar – posto de play-off – com 46 pontos, a quatro do Ac. Viseu (2.º). No sábado (18h) há visita ao Desp. Chaves (11.º).
Também nesta segunda-feira, o Desp. Chaves perdeu na visita ao FC Porto (3-0). O ponta de lança Leonardo Vonic deixou um recado a Francesco Farioli e faturou aos 16 e 37 minutos, atingindo os sete golos na época. Entre trocas, o médio Mateus Mide encerrou a contenda aos 88 minutos.
Assim, o FC Porto B regressa às vitórias e sobe ao sexto lugar, com 41 pontos, em igualdade com o Sporting B (7.º). Segue-se a visita ao Lusitânia Lourosa (8.º), em Paços de Ferreira, a 13 de abril.
Como referido acima, o Desp. Chaves recebe o Torreense no sábado (18h), quando ocupa o 11.º lugar com 36 pontos, seis de vantagem sobre a zona de despromoção.
Done for today 🔵⚪ +3 para o #FCPortoB pic.twitter.com/ybv6eeZjiu— FC Porto (@FCPorto) April 6, 2026