Feirense e Torreense não foram além de um empate sem golos no encerramento da 31.ª jornada da II Liga. Depois do apuramento para a final da Taça de Portugal, o emblema de Torres Vedras não aproveitou por completo a derrota da União de Leiria em Felgueiras.

Assim, o Torreense segue isolado no terceiro lugar – posto de play-off – com 50 pontos, um de vantagem sobre a U. Leiria. Em simultâneo, o Torrense não aproveitou o empate do Académico de Viseu (2.º) e continua a quatro pontos. Na segunda-feira (18h) há receção ao Penafiel (14.º).

Quanto ao Feirense, subiu a nono, com 42 pontos, igualando Lusitânia Lourosa (7.º), FC Porto B (8.º) e Desp. Chaves (10.º). Segue-se a visita ao “aflito” Paços de Ferreira (16.º, lugar de play-off), no domingo (14h).