O Torreense venceu em casa o Felgueiras por 2-0 e recuperou o segundo lugar na II Liga perdido na véspera, à condição, para o União de Leiria.

Manu Pozo (31m) e Dany Jean (87m) fizeram os golos da equipa de Torres Vedras, que terminou o jogo em inferioridade numérica devido à expulsão de Léo Silva por acumulação de amarelos já nos descontos.

Com este resultado, o Torreense soma o terceiro triunfo seguido e atinge os 20 pontos na classificação que é liderada pelo Sporting B com 21 e um jogo a menos do que os dez da equipa da zona oeste.