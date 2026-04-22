Luís Tralhão, treinador do Torreense, anteviu, em conferência de imprensa, a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, na quinta-feira (20h45), frente ao Fafe. Envolvida na luta pela subida à Liga, a equipa de Torres Vedras pensa num jogo de cada vez e está apostada em fazer história, esta temporada:

Perspetivas para a segunda mão das meias-finais da Taça

«Enquanto clube, seria um orgulho tremendo estarmos na final da Taça e vamos fazer tudo para lá chegar. Pessoalmente, é um motivo de orgulho. Enquanto miúdo, assisti várias vezes à final da Taça. Morava lá perto e hoje continuo a morar perto do estádio, passo lá muitas vezes quando vou correr. Nunca pensei que fosse tão cedo poder chegar lá. Este pequeno passo é um grande passo, ainda falta muito. Para lá chegar temos de trabalhar bastante amanhã, mas temos esse grande objetivo. Para mim seria uma honra ficar com o meu nome gravado na história do clube e, se calhar daqui a uns anos, lembrarem-se de que o Luís Tralhão chegou à final da Taça de Portugal.»

Final de temporada exigente

«É um jogo de cada vez. Hoje estamos a falar sobre a Taça, não nos interessa muito falar sobre o campeonato. Feliz é o clube, o treinador e os atletas que conseguem, na II Liga, estar a disputar estes dois objetivos. Qualquer dos meus colegas da II Liga estaria satisfeito por estar na luta pela subida de divisão e por jogar a meia-final da Taça de Portugal. Aconteça o que acontecer, a época já é espetacular para nós. Agora, queremos muito mais. E muito mais passa por chegar à final da Taça e continuar a lutar pela subida de divisão. Não penso muito em “se acontecer isto, ou aquilo”.»

O que prefere: subir de divisão ou ir à final da Taça?

«Ao longo da época, o nosso foco tem sido o campeonato. Mas chegando a esta fase tão avançada da prova, seria quase um crime dizer que não estamos focados na Taça. As pessoas de Torres (Vedras), os adeptos, os sócios e todas as pessoas envolvidas no clube não me iam perdoar uma resposta entre um ou outro (objetivo).»