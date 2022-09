Nuno Manta Santos já não é treinador do Torreense, informou esta terça-feira o clube da II Liga.

«A Sport Clube União Torreense Futebol SAD e o treinador Nuno Manta Santos chegaram a acordo para a cessação do contrato que unia ambas as partes», lê-se, no comunicado divulgado.

O técnico de 44 anos deixa a equipa de Torres Vedras depois de um mau início de época, com apenas uma vitória e um empate nos primeiros sete jogos do campeonato – e o último lugar na tabela.

Na época passada, Nuno Manta guiou o Torreense à subida à II Liga, além do título na Liga 3.