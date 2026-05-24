Luís Tralhão, treinador do Torreense, analisou a vitória na final da Taça de Portugal sobre o Sporting, por 2-1, a primeira do clube na história.

«Ainda não tenho bem a noção do que atingimos. Lembro-me que, na antevisão das meias-finais. perguntaram-me se eu conhecia o treinador finalista em 1956. Admiti que não. Disse que gostava de ser recordado como um dos finalistas. Eu e o grupo inteiro. Este grupo vai ficar marcado para sempre na história do Torreense.»

Preparação para a final

«É uma semana muito curta, muito intensa, não tivemos muito tempo para pensar, foi um fator que nos ajudou. Não tivemos muitos dias, mas preparámos o jogo desde o início da época. Sabíamos que o Sporting ia ter uma percentagem gigante de posse de bola. Tínhamos de sair bem. Tivemos a felicidade de marcar logo no início. Esta época trabalhámos muito bem defensivamente. A nossa maior força é a capacidade de sofrimento.»

Segredo da vitória

«Há cinco meses estava na Liga Revelação e dou-lhes um abraço, porque este troféu é deles também. Apanhei um grupo extraordinário. Fui percebendo que os jogadores têm uma grande personalidade. A ideia foi colando, fomos ganhando e fomos a equipa com mais pontos na segunda volta. Hoje tudo era possível. Sem euforias.»