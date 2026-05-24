Costinha, jogador do Torreense, em declarações no final da vitória na final da Taça de Portugal, que conquistou ao vencer o Sporting no Jamor.

O feito do Torreense em que poucos acreditavam

«Há poucas palavras para descrever o que fizemos aqui hoje. Contra todas as probabilidades, se calhar tínhamos um por cento de probabilidades de ganhar. Com tudo o que se passou, com um jogo na quinta-feira, contra o Sporting, que era o detentor da Taça, tudo parecia contra nós, mas quando nos agarrámos e acreditámos tanto, tudo é possível. Acho que escrevemos o nosso nome na história, porque nunca uma equipa da II Liga tinha ganhado a Taça de Portugal em 100 anos de competição. Isto ficará para sempre na história da Taça, do futebol português. Acho que fica uma grande lição: nunca desistam dos vossos sonhos, acreditem sempre até ao fim. Foi isso que fizemos hoje.»

Se já se imaginou a jogar a Liga Europa na próxima época

«Não, para já não. Pelo menos falo para mim. Não me quero estar a pensar nisso, porque temos um jogo muito importante na quinta-feira, muito importante para o clube, vamos virar o foco a partir de amanhã. Hoje é festejar, e a partir da manhã virar o foco para o Casa Pia.»