André Simões, jogador do Torreense, em declarações no final da vitória na final da Taça de Portugal, que conquistou ao vencer o Sporting no Jamor.

Pesa muito a medalha?

«Pá, ainda não a tirei, mas para já estou a aguentar-me bem. Espero poder adicionar outras aqui ao pescoço. Ainda não sei onde a vou meter, vou ter de pensar num quadro ou alguma coisa assim para imortalizar este momento.»

Qual o sabor para um jovem que veio da formação?

«O ano passado estive nos sub-23 e também conseguimos um título inédito, ao sermos campeões da Liga Revelação. Curiosamente com o mister Tralhão. E ainda fomos à final da Taça Revelação, que infelizmente não vencemos. Mas é claro que este é uma conquista de dimensão diferente, mas já estou habituado a ganhar aqui no Torreense. Se sou o amuleto da sorte do mister Tralhão? Ou ele é o meu, não sei. A verdade é que já é o segundo título juntos, este de uma expressão incalculável e estou muito feliz pela conquista.»

Sobre se valeu a pena sair de Barcelos muito jovem para ir para Torres Vedras

«Valeu, em princípio valeu. Tem corrido bem, passo a passo, as coisas estão a correr a meu favor e espero que assim continue sempre.»

Tem autorização para festejar hoje, qual é o plano?

«Eu ainda não sei, mas eu espero mesmo que permitam festejar, até porque evitavam algumas festas clandestinas. A malta vai certamente querer festejar. Tenho uma ideia de como vai estar Torres Vedras, espero não ter noção, espero que me surpreendam. Acredito que será uma moldura humana estratosférica.»

Já se imaginaram na Liga Europa?

«A gente estava longe de imaginar no início da época que era possível chegar à final da Taça Portugal e neste momento estamos qualificados para as competições europeias. É muito bonito, é muito gratificante, é quase inacreditável e estaremos preparados para o que vier. Vamos entrar diretos na fase de grupos e vamos estar preparados. O Sporting fez uma campanha histórica na Liga dos Campeões e hoje ganhámos-lhes, por isso estaremos preparados. Venha quem vier.»