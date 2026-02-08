No regresso à competição, a União de Leiria perdeu na visita ao Torreense (3-1), num encontro da 21.ª jornada da II Liga marcado por uma mensagem de solidariedade dedicada à região centro de Portugal Continental.

No relvado, a União de Leiria alcançou a vantagem ao minuto 11, quando o médio Diogo Martins capitalizou um atraso mal calculado pelo defesa Ali-Diadié. Todavia, o central Zé Pedro viu cartões amarelos aos 19 e 30 minutos, desfalcando o emblema do Lis.

Antes do intervalo, aos 40 minutos, o médio André Simões apontou à área e convidou à corrida de Javi Vázquez na profundidade – da esquerda para o meio. Aproveitando uma falha de comunicação no setor recuado dos visitantes, o lateral espanhol restabeleceu a igualdade.

Na etapa complementar, os anfitriões controlaram e completaram a reviravolta pelo avançado Drammeh. Estavam decorridos 64 minutos.

Entre trocas, o médio Genaro Rodríguez jogou a bola com o braço na própria área – de forma intencional – foi expulso e deixou a União de Leiria reduzida a nove unidades. O relógio assinalava 90+7 minutos quando o defesa Ali-Diadié se redimiu e converteu o penálti.

Assim, o Torreense sobe ao quarto lugar, com 32 pontos, a três do Académico de Viseu (2.º). Uma vez que o Sporting B é terceiro, o emblema de Torres Vedras ocupa o posto de play-off de subida. No domingo (11h) há visita ao Paços de Ferreira (18.º).

Quanto à União de Leiria, segue no nono lugar com 28 pontos e guarda um jogo em atraso – em casa, contra o Paços de Ferreira (20.ª jornada). Segue-se a receção ao FC Porto B (6.º), no domingo (18h).